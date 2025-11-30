Haberler

Esenyurt savaş alanına döndü! Alacak kavgasında 8 yaralı
Esenyurt'ta akşam saatlerinde iki grup arasında başlayan alacak verecek tartışması kısa sürede kontrolden çıktı. Sözlü atışma büyüyerek silahların çekildiği, bıçakların kullanıldığı büyük bir kavgaya dönüştü. Sokak savaş alanına dönerken, olayda yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgaya karışan diğer kişiler gözaltına alındı.

Esenyurt'taaralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi 1426. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi olan iki grup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerinde başlayan kavga sokağa taşındı.

8 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada 2 kişinin silahla, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
