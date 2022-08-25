Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı Güncel Haberler İstanbul Esenyurt'ta sağanak nedeniyle oluşan akıntıya kapılan çocuğu, 2 kişi caddenin kenarına çekerek kurtardı. İstanbul Esenyurt'ta sağanak nedeniyle oluşan akıntıya kapılan çocuğu, 2 kişi caddenin kenarına çekerek kurtardı. Pınar Mahallesi'nde, yokuşunda bulunduğu bir caddede sağanak nedeniyle oluşan selde 1 çocuk akıntıya kapıldı. Bir süre akıntıda sürüklenen çocuk, yol kenarındaki otomobile tutunarak kurtulmaya çalıştı. Durumu gören 2 kişi, çevredekilerin de yardımıyla akıntıya kapılan çocuğu caddenin kenarına çekti. Akıntıya kapılan çocuğun kurtarılması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi. Selde otomobile tutunan kadını çevredekiler kurtardı Aynı caddede sele kapılan kadın ise son anda bir otomobile güçlükle tutundu. Çevredekilerin yardımıyla binanın girişine alınan kadının kurtarılma anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Taha Erham Keleş Pınar Mahallesi Esenyurt Güncel Haberler

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