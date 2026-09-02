Esenyurt'ta 72 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 72 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli Ö.D. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 72 bin uyuşturucu hap, 13,24 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 25 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA