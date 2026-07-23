Esenyurt'ta 14 katlı binada yangın: 13 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta bir sitede bulunan 14 katlı binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi 1022 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 14 katlı binanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan sokak da yeniden açıldı.

Kaynak: AA