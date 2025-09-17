Esenyurt'ta Ücretsiz LGS ve YKS Kursları

Esenyurt Belediyesi, yeni planlamayla Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları açıldığını, kısa sürede bu kurslara 1133 öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'ne ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu ifade edildi.

Söz konusu kültür merkezinin Esenyurt Belediyesine ait olduğu ve uzun yıllar belediyenin çalışmalarında kullanıldığı, önceki dönemde de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde, merkezin kapasitesinin çok altında kullanıldığı, yaz aylarında ise tamamen atıl bırakıldığının tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Tahsis süreci, yasal yetkilerimiz çerçevesinde ve kamu yararı gözetilerek sonlandırılmıştır. Belediyemiz tarafından başlatılan yeni planlamayla merkezde ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları açılmış, kısa sürede 1133 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Önümüzdeki günlerde bu sayının yaklaşık 1500'e ulaşması beklenmektedir. Böylece merkez, önceki kullanımın yaklaşık 5 katı sayıdaki öğrencimize daha verimli olarak hizmet verecektir."

İBB tarafından daha önce kaydı alınan öğrencilerin de sisteme dahil edilerek herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçildiği bildirilen açıklamada, "Esenyurt Belediyesi olarak amacımız, belediyemize ait bu merkezden en geniş öğrenci kitlesinin yararlanmasını sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmektir. Basın kanalları yoluyla yanlış bilgilerle yaratılmaya çalışılan algı sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur." ifadesine yer verildi.