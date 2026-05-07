Esenyurt Belediyesi'nden öğrencilere Bilişim Vadisi gezisi

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği gezi programıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'ni ziyaret eden öğrenciler, yapay zeka ve yazılım teknolojileri başta olmak üzere birçok projeyi yerinde inceleme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler sürüyor.

Bu kapsamda belediyenin sürekli eğitim merkezinde sınavlara hazırlanan öğrenciler, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'ne götürüldü.

Öğrenciler gezi programında yapay zeka, yazılım teknolojileri ve dijital dönüşüm alanında yürütülen projeleri yerinde inceledi. Geleceğin teknolojileri hakkında bilgi edinen gençler, bilişim ve inovasyon dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Belediyenin, gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak proje ve etkinlikleri devam edecek.