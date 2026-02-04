Eesenyurt Belediyesinden sokak temizliği için araç kiralanması ihalesine ilişkin açıklama Açıklaması

Esenyurt Belediyesi, 5 Eylül 2024'te gerçekleştirilen sokak temizliği için araç kiralanması ihalesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ihaleye fesat karıştırıldığına ilişkin belediyeye resmi bildirimin ulaşması üzerine yasal sürecin başlatıldığını, ihalenin tek taraflı olarak feshedildiğini, herhangi bir ödemenin yapılmadığını ve yüklenici firmanın kesin teminatının da irat kaydedildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 5 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Esenyurt Belediyesi sokak temizliği için araç kiralanması ihalesi hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verildiği ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu ifade edildi.

Söz konusu ihalenin 5 Eylül 2024'te yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt Belediyesine Başkan Vekili görevlendirilmesinden önce, dönemin Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından 13 Eylül 2024'te onaylanmış ve karar ilgili firmaya tebliğ edilmiştir. Yine Ahmet Özer döneminde, 24 Ekim 2024'te yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Daha sonra 31 Ekim 2024'te yargı süreci neticesinde Esenyurt Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirme yapılmıştır. Devam eden süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tahkikat sonucunda, ilgili ihaleye özellikle ihale hazırlık sürecindeki bulgulara dayalı olarak fesat karıştırıldığına dair resmi bildirim belediyemize ulaşmıştır. Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi olarak hiç vakit kaybetmeden yasal süreç başlatılmış, ihale tek taraflı olarak feshedilmiş, herhangi bir ödeme yapılmamış ve yüklenici firmanın kesin teminatı da irat kaydedilmiştir."

Açıklamada, "Kurumumuz sürecin her aşamasında şeffaflık ilkesiyle hareket etmiş, yargılama devam ederken kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli manipülasyonlara karşı da hukuki girişimlerde bulunmuştur. Gerçeği saptırarak bir yılı aşkın süredir kamuoyunu yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyeye ait resmi plakalı, 81 yeni temizlik aracının filoya kazandırıldığı kaydedilen açıklamada, "Temizlik filomuz, modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar, yeni nesil çöp konteynerleri ile modern hale getirilmiş ve Esenyurt'un temizlik sistemini baştan sona yenilenen bir altyapıya kavuşmuştur. Bu yatırım sayesinde Esenyurt halkına daha temiz, çevreci ve tamamen kamuya ait bir hizmet modeli sunulmuştur. Esenyurt Belediyesi olarak tüm süreçlerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.