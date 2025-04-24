Esenyurt Belediyesi Depremzedelere 50 Bin Kişilik Sıcak İkramda Bulundu

Esenyurt Belediyesi, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için 50 bin kişilik sıcak çorba ve çeşitli ikramlıklar hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından hızlıca organize olan ekipler, ilk andan itibaren sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Belediyeye bağlı aşevleri ve mobil ikram noktaları gece boyunca aralıksız hizmet vererek 50 bin kişilik sıcak çorba ve çeşitli ikramlıklar hazırladı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy da deprem sonrası belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki son durumu takip etti.

Deprem toplanma alanları ve belediyeye bağlı aşevlerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüşen Aksoy, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, tüm ekiplerin koordineli şekilde görev başında olduğunu belirtti.

Aksoy, belediyeye ait 3 sabit aşevi, 6 mobil aşevi ve toplamda 28 noktada sıcak yemek ikramının sürdüğünü kaydederek, belediyeye bağlı tüm sosyal tesisler, kültür merkezleri ve salonların vatandaşlara açık olacağını duyurdu.