Haberler

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve 5 Sanık Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye gerçekleştirdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 6 sanık, mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla birlikte tahliye edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Mahkeme heyeti, tensip zaptında 34 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarını dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi.

Soruşturma aşamasında bilgisine başvurulan Arif O, Mehmet G, Hakan B, Celal C, Vedat E, Durmuş Y, Selçuk Ü, Yusuf G, Ali Haydar S, Murat A, Enes K, Mehmet Ali A, Enis Ö, İsmail Y. ve Dilaver B'nin tanık sıfatıyla dinlenmelerine karar veren mahkeme, sanıklar Okan Övet ve Ramazan Murat Aktaş hakkında soruşturma aşamasında çıkartılan yakalama emrinin kaldırılarak mahkemede ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Heyet, duruşmanın 27 Ocak-20 Şubat arasında yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede Özer'in "ihaleye fesat karıştırma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki

Özgür Özel'den İBB iddianamesine ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.