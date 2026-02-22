Esenler Dörtyol Meydanı ramazan ayı için ışıklandırıldı

Esenler'de ramazan temalı süslemelerle ışıklandırılan Dörtyol Meydanı, iftar sonrası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan etkinlikleri kapsamında bir ay boyunca çeşitli programların düzenleneceği meydanda kurulan stantlar, alışveriş alanları ve ışıklandırmalar vatandaşlara eski ramazan ruhunu yaşattı.

Meydana gelen vatandaşlardan Muhlis Orak, her yıl düzenlenen ramazan etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bu yıl ışıklandırmalar harika olmuş. İftardan sonra buraya gelip eğlenmek, stantları gezmek ve alışveriş yapmak çok güzel. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Gülden Candan ise Esenler'de yaşamanın ramazan ayında ayrı bir anlam kazandığını ifade ederek, "Eski ramazan ruhunu bu güzel ışıklandırmalarla yeniden yaşıyorum. İftarımı açtıktan sonra bu güzel atmosferin içinde olmak beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.