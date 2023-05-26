Esenler'deki cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

3 şüphelinin kurbanının cep telefonunu gasp ettikleri belirlendi

İSTANBUL - Esenler'de Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan'ın ölümüne ilişkin yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan Pakistan uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay 24 Mayıs Çarşamba Günü Esenler Kemer Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 903. Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katından dumanların yükselmeye başlamasıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemeler sonucu evde yaşadığı tespit edilen Pakistan uyruklu iş adamı Muhammad Tahir Khan'ın yatak odasında ölü olarak bulunmuştu. Bu olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri harekete geçti.

Pakistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kapsamlı araştırmaları sonucu boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Muhammad Tahir Khan'ın cinayet gecesi alt katta komşusu olan Pakistan uyruklu Amjad A. ve Adnan A. ile birlikte Pakistan uyruklu Ali R.'nin evine gittikleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu gece saatlerinde bir spotçuda çalıştıkları belirlenen şüpheliler iş yerinde gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramalarda ise üzerinde kan izleri bulunan 2 adet bıçak, pantolon, giysi ve maktule ait telefon hattı kutusu bulundu. Şüpheliler gözaltına alınmalarının ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul etmedikleri öğrenilirken gözaltına alınan Amjad A., Adnan A. ve Ali R. emineyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan 3 şüphelinin, kurbanın telefonunu gasp ettikleri belirlendi.