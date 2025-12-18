Esenler'de Yankesicilik Yapan Şüpheli Yakalandı

Esenler'de bindiği minibüste, kadın yolcunun telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. (44) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Aralık'ta Birlik Mahallesi'nde seyir halinde olan yolcu minibüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu olarak minibüse binen şüpheli, bir kadın yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Caddedeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüphelinin Ş.K. olduğunu belirledi. Ş.K., 13 Aralık'ta ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K., 'yankesicilik' suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.