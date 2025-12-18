İstanbul'da minibüste "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yapan zanlı yakalandı
İstanbul Esenler'de, minibüste bir yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birlik Mahallesi'nde minibüste bir kadın yolcunun cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Araştırma sonucu kimliği belirlenen şüphelinin, cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle çaldıktan sonra İnönü Caddesi'nde duraklayan minibüsten hızla inerek, olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ş.K. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.