Esenler'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Esenler'de, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da, Tuna Mahallesi'nde bir sokakta, Y.A.Ö'nün silahla ağır yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, D.G'nin (17) Y.A.Ö. ile bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldığını, ardından tekrar dönerek bu kişiye silahla ateş açtığını belirledi.

Polis ekipleri, 27 Nisan'da, şüpheli D.G'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan Y.A.Ö'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.