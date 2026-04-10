Esenler'de taksinin çarptığı park halindeki iki otomobilde hasar oluştu

Esenler'de taksinin çarptığı park halindeki otomobilin arkasında bulunan başka bir otomobilin üzerine çıkması sonucu 2 araçta da hasar meydana geldi.

Oruçreis Mahallesi 614 Sokak'ta seyir halinde olan 34 TDC 59 plakalı taksi, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, arkasında bulunan başka bir otomobilin üzerine çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Ekipler, taksi şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.