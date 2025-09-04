Haberler

Esenler'de Park Halindeki Araçlara Hırsızlık

Esenler'de gece saatlerinde park halindeki 4 aracın camı kırılarak değerli eşyalar çalındı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki araçların camlarını kırarak içlerinde değerli eşya aradı. Kısa sürede 4 aracın camını kıran şüpheliler, araçlardan tablet, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve yangın tüpü gibi gözlerine kestirdikleri eşyaları alarak kaçtı. Sabah araçlarının başına gelenler, durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek araçlarda inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

'ÇOK MAĞDUR BİR DURUMDAYIM'

Aracını güvenli olduğunu düşündüğü için bu alana park ettiğini söyleyen Emre Özkaynak, "Akşam aracımı buraya park ederek evime gittim. Güvenli olduğu için diğer araçlar da buraya park ediyor. Sabah işe gitmek için aracın başına geldiğimde, böyle bir durumla karşılaştım. Çok mağdur bir durumdayım. Aynı şekilde 4-5 araç daha bu şekilde yapılmış. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Telefonum, tabletim, bilgisayarım, çantam, birkaç değerli eşyam ve saatim çalındı" dedi.

