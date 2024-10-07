Esenler'de Otoyol Kenarında Kız Arkadaşını Darbeden Aile Kaçtı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi O-3 otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetmeye başladı. Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen saldırganlar darbetmeye devam etti. Kısa süre sonra kadını 41 AOJ 723 plakalı otomobile bindiren saldırgan, araç içerisinde kadını darbetmeye devam ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel