Esenler'de motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Esenlerde motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenler ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşı yola geçmek isteyen 64 yaşındaki bir kadına çarptı. Kaza sonrası kadın ağır yaralanırken sürücü gözaltına alındı.

Olay saat 20.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddeye süratli şekilde gelen 34 GJE 300 plakalı motosiklet sürücüsü Ö.A., duramayarak yola çıkan 64 yaşındaki R.K. isimli kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken motosikletli ise gözaltına alındı.

Kaza anını gören esnaf İsmail Doğan, "Ben karşı marketten geliyordum. Hanımefendi araçların oradan çıktı. Karşıya geçiyordu. Motorda baya süratliydi. Sonra kadına vurdu motor öbür tarafa fırladı kadında bu tarafa fırladı. Motorcu yere düştü düştükten sonra kaldırmaya çalıştılar sonra boynun altına kırık olabileceği için bir şey yapmadan bıraktılar. İlk yardım yapıldı ama motorcu baya süratliydi" dedi.