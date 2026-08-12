Haberler

Esenler'de Kumaş Yüklü TIR Dere Yatağına Düştü

Esenler'de Kumaş Yüklü TIR Dere Yatağına Düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Dumlupınar Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan kumaş yüklü TIR, bariyerlere çarparak dere yatağına düştü. Kazada yaralanan şoför, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis yolu trafiğe kapatırken, TIR'daki kumaşlar başka kamyonlara aktarıldı. TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

ESENLER'de kumaş yüklü TIR, bariyerlere çarparak dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merter istikametine ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BAY 717 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından dere yatağına düştü. Yoldan geçenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan TIR şoförünü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine gelen firmaya ait kamyonlara, kaza yapan TIR'da yüklü kumaşlar taşındı. Kaza sonrası dereye düşen TIR'ı, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Dusan Vlahovic geliyor! İmza töreninin saati bile belli oldu

Ve mutlu son! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Ünlü manken evleniyor! Plajda 'evet' dedi

Ünlü manken evleniyor! Plajda "evet" dedi
Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!

Ünlü oyuncunun kızı babasının kopyası çıktı!
Tadic'ten asist, Emre Mor'dan gol! NEC Nijmegen play-off biletini aldı

Fener'in eski yıldızları sahneye çıktı! Takım play-off biletini aldı
Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları

Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları