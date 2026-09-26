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Esenler'de kentsel dönüşümde boşaltılan 4 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

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Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1133. Sokak'taki 4 katlı boş binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi; itfaiye yangını kısa sürede söndürdü, inceleme başlatıldı.

Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi 1133. Sokak'ta bulunan 4 katlı boş binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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