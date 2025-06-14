Esenler'de Kanseri Yenen Selim için Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi

Esenler'de Kanseri Yenen Selim için Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
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Esenler Belediyesi, kanseri yenen 7 yaşındaki Selim Savukduran için 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bir balon uçurma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Selim ve ailesi yer alırken, Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katılarak Selim'in sağlığı için dualar etti. Selim'in tedavi süreci ve mutluluğuna dair aileden bilgiler paylaşıldı.

Esenler Belediyesi, kanseri yenen 7 yaşındaki Selim Savukduran için balon uçurma etkinliği düzenledi.

Esenler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Selim Savukduran ve ailesi, konvoydaki klasik otomobille geldi.

Etkinlikte balonlarla karşılanan Selim Savukduran, klasik arabayı çok beğendiğini ve etkinlik için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da programa katılarak çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Göksu, organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"Selim, aslında umut ve korkunun, inancın, sabrın, duanın ve bereketinin ne anlama geldiğini gösteren önemli bir örnek oldu. Uçuracağımız balonlar, dualarımızın balonlarıdır. Selim için artık 'Geçmiş olsun' diyoruz. Bir daha ne haneye ne de bedenlerine bu hastalık uğramasın inşallah. Gönül ister ki Selim için uçurduğumuz bu güzel balonları, Gazze'de katledilen çocuklar için de uçurabilseydik. Yeryüzündeki zalimlerin, mazlum çocukları bombalarla katlettiği o zalimlerin zulmünü ortadan kaldırmak için de özgürlük balonları uçurmak isterdik."

Baba Kerem Savukduran da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Selim'in bir senelik bir tedavi süreci vardı. 10 aylık sürecini geride bıraktık. Çok şükür, şu an her şey yolunda gidiyor. İnşallah iki ay sonra hastalığını bütünüyle atlatmış olacak. Buraya gelen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Anne Burcu Savukduran da anaokulu öğretmenleri ve belediyenin katkılarıyla bugün burada olduklarını belirterek, oğlunun 2 gün sonraki doğum gününün de kutlanmasından dolayı heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Oğluna ilk teşhisin konulduğu zamanı anlatan Burcu Savukduran, "İlk teşhisi kötü bir şekilde öğrendik. 'Niye biz?' demedik, dua ve tevekkül ettik. Biz duanın gücüne çok inanıyoruz. Tümörü o kadar çok büyümüştü ki Selim'i 3 gün içinde acil bir şekilde ameliyata aldılar. Hastane ve doktoruna teşekkür ederim. Kemoterapi iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Eğlence etkinliklerinin yapıldığı programda Belediye Başkanı Göksu, Selim Savukduran'a Galatasaray forması hediye ederek doğum günü pastası kesti. Göksu, programın sonunda çocuklarla gökyüzüne balonlar uçurdu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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