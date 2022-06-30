ESENLER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENLER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ESENLER'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Esenler'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki iki binaya da sirayet etti.

Esenler'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki iki binaya da sirayet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 905. Sokak'taki iki katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftataki iki binanın çatısına sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadakiler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binalar hasar gördü.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Esenler Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title