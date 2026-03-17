Esenler'de İETT otobüsünün camına yumruk atan sürücüye para cezası

Esenler'de İETT otobüsünün camına yumruk atan ve şoföre hakaret eden sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir caddede otomobil sürücüsünün İETT otobüsüne yumruk attığı ve şoföre hakaretlerde bulunduğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, otomobil sürücüsü ile İETT şoförü arasında trafikte tartışma yaşandığı, aracından inen sürücünün İETT şoförüne tehditler savurup otobüsün camına yumruk attığı, İETT şoförünün de bu anları cep telefonuyla kaydettiği anlaşıldı.

Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsü C.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü C.K.'ya 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

C.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

Yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi

Yıldız oyuncuda kırık var
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar