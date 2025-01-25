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Esenler'de Halk Pazarında Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

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Esenler'deki halk pazarında meyve-sebze tezgahında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.G. tutuklandı. Ekipler, M.G. ve iki accomplice'yi gözaltına alarak, domateslerin arasında gizlenmiş uyuşturucu maddeler ve para buldu.

Esenler'de, halk pazarında meyve-sebze tezgahında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 18 Ocak'ta Esenler, Menderes Mahallesi'ndeki halk pazarında meyve sebze satışı yapan M.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler, M.G. ile alıcı olduğu iddia edilen Y.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.

M.G'nin meyve-sebze tezgahında arama yapan ekipler, domateslerin arasına gizlenmiş yaklaşık 12 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 815 lira ile şüphelinin cep telefonuna da el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanırken, Y.K. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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