Ev almak umuduyla 50 yıldır biriktirdiği altınları dolandırıcılara kaptırdı

Güncelleme:
Esenler'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, 71 yaşındaki Sadiye Türkoğlu'nu dolandırarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlarını aldı. Sosyal mühendislik yöntemiyle paniğe kapılan kadına, evinde dronla izlenildiği ve FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair sahte bir hikaye sundular.

Esenler'de, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat kurduğu iddiasıyla korkuttukları 71 yaşındaki kadının yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınlarını alıp kaçtı.

Birlik Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2. katında ikamet eden Sadiye Türkoğlu'nu telefonla arayan şahıslar, kendilerini polis olarak tanıttı.

Şüpheliler, "Türkoğlu'ndan altın karşılığında silah aldığını iddia eden bir kadını yakaladıklarını, evinin dronla izlendiğini, yurt dışındaki bir FETÖ üyesini aradığı için kendisinin ve 2 oğlunun başının belada olduğunu" söyledikleri kadını korkuttu.

Kadından, temize çıkması için evdeki altınları savcıyla birlikte kapıya gelecek kişiye vermesini isteyen şüpheliler, "albayrak" parolasını söyleyen kişiye kapıyı açmasını istedikleri Türkoğlu'nu kandırdı.

Şüphelilerin yönlendirdiği Türkoğlu, daha sonra kapıya gelen ve "albayrak" şifresini söyleyen kişiye kapıyı açıp, 50 yıldır biriktirdiği ve içinde hatıra olarak sakladıkları da bulunan yaklaşık 1 milyon liralık altınlarını verdi.

Eve gelen çocuklarına durumu anlatan Türkoğlu, dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Türkoğlu, yaklaşık 50 yıllık tasarrufunun bulunmasını istiyor.

"Üçüncü kez arayınca açtım"

AA muhabirine konuşan Sadiye Türkoğlu, evde yalnızken bir numaradan arandığını, tanımadığı için telefonu kapattığını söyledi.

Yine aranınca telefonu tekrar kapattığını anlatan Türkoğlu, şunları anlattı:

"Üçüncü kez arayınca açtım. 'Teyze sen Sadiye Türkoğlu musun?' dediler. Evet dedim. 'Sana iftira atılmış. Bir kadın ile Sivas Zara'dan bir kişi, sana altın vermiş, tüfek almış. Seni temize çıkarmak istiyoruz. Kemal ile Kamil senin oğulların değil mi? Onları da kattılar, durdurduk ama sen topun ağzındasın. Dronla gözetleniyorsun.' dediler. 'Benim suçum ne?' dedim. 'Seni 112'ye bağlıyorum, emin olman için.' dedi. Sonra tekrar aradı. 'Sen yurt dışına telefon açmışsın, FETÖ'cülerle görüşmüşsün, 48 lira borcun var.' dedi. 'Onu biliyorum, öderim dedim."

Şüphelinin kendisinin kimseye kapıyı açmamasını ve altınları savcıyla gelecek polise vermesini istediklerini aktaran Türkoğlu, kapıya gelip "albayrak" şifresini söyleyen şüpheliye altınları verdiğini aktardı.

Sonrasında ise dolandırıldığını anladığını belirten Türkoğlu, "Eşimi kaybetmeden önce ev alma umuduyla 50 yıldan beri biriktirdiğim altınlar vardı. Oğlumun sünnet düğününde takılan Reşat altını hatıra diye saklıyordum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
