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Esenler'de damperi açık hafriyat kamyonu iki yön tabelasını devirdi, şoför kaçtı

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Esenler'de damperi açık hafriyat kamyonu iki yön tabelasını devirdi, şoför kaçtı
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Esenler Metris Kavşağı'nda saat 10.30 sıralarında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, iki yön tabelasını devirdi. Şoför olay yerinden kaçarken kapanan yolda trafik yoğunluğu yaşandı; polis kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

ESENLER'de damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu, yol üzerindeki yön tabelalarına çarparak devirdi. Kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatılırken devrilen tabelalar nedeniyle bölgede trafikte yoğunluğu yaşandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Esenler Metris Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförünün kimliği henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, damperi açık şekilde ilerlemeye başladı. Açık damper, yoldaki yön tabelasına çarptı. Buna rağmen durmayan kamyon şoförü, kısa süre sonra ikinci yön tabelasına da çarparak devrilmesine neden oldu.

YOL KAPANDI, ŞOFÖR KAÇTI

İki tabelanın devrilmesinin ardından kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen tabelalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin tabelaları kaldırıp temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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