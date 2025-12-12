Esenler'de çakmakla oynayan çocuğun evde çıkardığı yangın söndürüldü
Esenler'de giriş katındaki dairede çakmakla oynayan bir çocuk yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, evde hasar meydana geldi.
Menderes Mahallesi 355 Sokak'taki 7 katlı binanın giriş katındaki dairede çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk çekyatı tutuşturdu. Yangını gören babaanne torununu alıp dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel