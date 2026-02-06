Haberler

Esenler'de arızalı otomobilin yüklendiği çekicinin yokuştan kayması kamerada

Güncelleme:
Esenler'de arızalanan otomobili almak için gelen çekici, yokuştan kayarak park halindeki 13 araca çarptı. Olayda hafif yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de, arızalanan otomobilin yüklendiği çekici, yokuştan kaydıktan sonra önce araç dışındaki şoföre ardından park halindeki 13 otomobile çarptı.

Turgut Reis Mahallesi'nde bir sokakta, yokuşun başında arızalanarak duran otomobilin, talep üzerine olay yerine gelen çekiciye yüklenmesi için çalışma başlatıldı.

Şoför A.O.E.P'nin nezaretindeki işlemler sırasında çekici bir anda yokuştan aşağıya doğru geri kaymaya başladı.

Çekici, ilk önce araç dışında bekleyen şoföre sonra da park halindeki 13 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan şoför, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, üzerinde arıza yapan otomobil bulunan çekicinin bir anda kayarak, bazı araçlara çarpması yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
500

