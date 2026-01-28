Haberler

Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor

Esenler'de Fevziçakmak Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Fevziçakmak Mahallesi 1112. Sokak'taki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

