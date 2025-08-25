Esenler'de Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuna Mahallesi 717. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşları binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü binada, yangın nedeniyle hasar oluştu.