Esenler'de Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler, vatandaşları tahliye ederek güvenlik önlemleri aldı.

Esenler'de binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuna Mahallesi 717. Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşları binadan tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü binada, yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldız daha uçağa biniyor

Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldızı daha ikna ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı

15 bin nüfuslu ilçeye yapılan hükümet konağı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.