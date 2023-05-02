Esenler'de banka çıkışında tabancayla vurulan kişinin 860 bin lirası gasbedildi

Esenler'de, banka şubesinden çıktığı sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahla bacağından vurulan kişinin 860 bin lirası gasbedildi.

Esenler'de, banka şubesinden çıktığı sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahla bacağından vurulan kişinin 860 bin lirası gasbedildi.

Alınan bilgiye göre, Zülkif Altıparmak isimli banka müşterisi, Oruçreis Mahallesi Giyimkent Sitesi Vadi Caddesi'nde bulunan banka şubesine para çekmek için geldi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından içinde 860 bin liranın bulunduğu siyah bir poşet ile şubeden çıkan Altıparmak'ın yanına motosikletli ve kask takan 2 şüpheli yaklaştı.

Poşeti almaya çalışan şüphelilere direnen Altıparmak tabancayla sağ bacağından vuruldu. Şüpheliler, paranın bulunduğu poşeti de alarak olay yerinden kaçtı.

Altıparmak, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.