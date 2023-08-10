Esenler'de 500 bin liralık motosiklet çalındı

İstanbul Esenler'de 3 hırsız, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan motosikleti çalarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sahibi ve babası hırsızların yakalanmasını istiyor.

Esenler'de 500 bin liralık motosiklet böyle çalındı

İSTANBUL Esenler'de 3 hırsız, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan motosikleti çalarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenler'de 21 gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokağa gelen kimliği belirsiz 3 kişi, piyasa değeri 500 bin lira olan motosikleti çalmak için harekete geçti. Hırsızlar kilidini kestikleri motosiklete binerek kaçmaya başladı. Motosiklette bulunan alarm sistemi devreye girince camdan bakan araç sahibi Ozan Göktaş, hırsızları yakalamak için evden çıkarak peşlerinden koştu. Ancak hızla giden hırsızlara yetişemeyen Göktaş, polisi arayarak ihbarda bulundu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından hırsızları yakalamak için ekipler çalışma başlatırken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

Motosiklet sahibi Ozan Göktaş, "Benim motorumdu. Buraya bağlamıştım. Hani alarmda kurulu bir şekildeydi. Mehmet amca burada güvenlik. Bir baktım motorun alarmı çalıyor. Camdan baktım. Benim motoruma biniyorlar. Motorumu çalmaya çalışıyorlar. Hemen bağırdım. Ama binmişlerdi. Şu sokağın başından iki tane motosikletli orada bekliyor. Birisi benim motoruma biniyor. 500 metre falan koşmama rağmen yetişemedim. Göremedim hiçbir şekilde. Polis ekipleri geldi. Olayı anlattım. Sonra onlar da gidip karakola şikayette bulunmamı söyledi. Oraya gittik. Başvuruda bulunduk. Her şeyi yaptık. Yani hiç dönüş olmadı. Ben ümidimi gerçekten kaybettim. Daha 13 taksiti vardı. Aylık ödediğim taksiti 25 bin lira neredeyse. Hani motorun gerçekten çok pahalı şu andaki su piyasası 450-500 bin falan. Hırsızların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Motosiklet sahibinin babası Yusuf Göktaş, "Gece cumayı cumartesiye bağlayan gece 21 gün oldu. Burada motorumuz bağlı halde duruyordu. Büyük motor. Gece 3 kişi geliyor. Buradan motorumuzu kesip götürüyorlar. Arkasından yetişemiyoruz. Burada kamera kayıtlarımız var. Hiçbir haber yok şimdiye kadar. Allah rızası için bize yardımcı olun. Çocuklarımın sabahın 6'sında kalkıp işe gidiyorlar. Kuyu kazarak kazanılıyor bu parayı. Milletin malı bu kadar ucuz değil. Lütfen bu hırsızlara bir çare bulun. Adalet istiyorum. Motorumuzdan hiçbir haber yok. Kendi işimize bakan bir insanlarız. Helal kazanan insanlarız. Haram yok bizim paramızda. Yatıp kalkıp beddua ediyorum" diye konuştu.