Esenler'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

ESENLER'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binadan yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1112. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın sırasında binada bulunanlar, kendi imkanlarıyla sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yükselen yoğun çevre ilçelerden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ile yangın sonrası çatı katında oluşan hasar havadan görüntülendi.