Haberler

Esenler'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak çatı katı kullanılamaz hale geldi.

ESENLER'de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binadan yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 1112. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın sırasında binada bulunanlar, kendi imkanlarıyla sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yükselen yoğun çevre ilçelerden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ile yangın sonrası çatı katında oluşan hasar havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup