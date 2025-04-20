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Esenler'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Esenler Turgutreis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve çatıda hasar oluştu.

Esenler'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi 428. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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