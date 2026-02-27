Haberler

Esenler'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Esenler Menderes Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Esenler'de, 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi 358 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
