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Esenler'de 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Esenler'de 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Esenler'de bir evde çıkan tartışmada 3 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Esenler'de bir evde çıkan tartışmada 3 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Tuna Mahallesi 667. Sokak'taki bir apartman dairesinde S.K. (45) ile N.Y. (56), O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, 3 kişiye silahla ateş etti.

Şüpheli, olayın ardından koşarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.K'yi kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA
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