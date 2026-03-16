Esenler'den Gazze'ye iftar sofrası

Esenler Belediyesi, savaşın gölgesinde yaşayan Gazze halkı için kurduğu iftar sofralarında 10 bin kişiye yemek ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi, ramazan ayının bereketini bu yıl da Gazze halkıyla paylaştı. Bölgede yaşanan zorluklara rağmen gerçekleştirilen organizasyonla iftar sofraları kuruldu, ramazanın paylaşma ruhu Gazze'de de yaşatıldı.

Gazze ile kardeş şehir olan belediye, ramazan boyunca Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle Gazze'de toplam 10 bin kişiye iftar verdi.

İftar programları kapsamında çocuklar ve aileleri, ilahiler eşliğinde ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Türk bayrakları gölgesinde kurulan sofralarda Gazzeliler, hem iftar yaptı hem de düzenlenen programla moral buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ramazanın dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ramazan ayının paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Göksu, "Gazze'de kardeşlerimiz savaşın, yıkımın ve büyük bir insani krizin ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Esenler olarak Gazze ile kurduğumuz kardeşlik bağını sadece sözle değil, somut çalışmalarla da güçlendirmeye devam ediyoruz. Deniz Feneri Derneği ile birlikte kurduğumuz iftar sofralarıyla Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Dualarımız ve desteğimiz her zaman Gazze'deki mazlumlarla." ifadelerini kullandı.