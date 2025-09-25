Esendere'de Modern Bir Kütüphane Öğrencilerin Hizmetinde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı, İran sınırındaki Esendere beldesinde inşa edilen kütüphane, öğrencileri hem kitapla buluşturdu hem de ferah bir ortamda ders çalışma imkanına kavuşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle İran sınırındaki Esendere beldesinde 750 metrekare alana 250 öğrenci kapasiteli kütüphane kuruldu.

Açılışı 2 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan Esendere Halk Kütüphanesi, 15 bin kitaplık koleksiyonu, modern yapısı, çalışma salonları, internet erişim alanı, çocuk ve ödünç hizmetleri bölümleriyle kentin en donanımlı eğitim yuvalarından biri oldu.

Evlerinde rahat bir ortamda ders çalışma imkanı bulamayan, kitaplara erişim konusunda sorun yaşayan öğrenciler, kütüphane sayesinde bu sıkıntılarından kurtuldu.

Kütüphanede ferah ve sessiz bir mekanda ders çalışabilen, istedikleri kaynağa ulaşabilen öğrenciler, bilgisayar sınıfında da internetten ödevleriyle ilgili araştırma yapma imkanı buldu.

"Sessiz, ferah ve güvenli bir ortamda ders çalışabiliyorlar"

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AA muhabirine, kütüphanenin belde için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Kütüphanenin 750 metrekare alana inşa edildiğini ve 250 öğrenci kapasiteli olduğunu anlatan Büyüksu, "Daha önce öğrencilerimiz ev ortamında çok zor şartlarda ders çalışıyordu. Artık sessiz, ferah ve güvenli bir ortamda ders çalışabiliyorlar. Personelimiz 7 gün boyunca öğrencilere hizmet veriyor. Kütüphanemiz sayesinde öğrencilerimiz istedikleri kaynağa ulaşabiliyor." diye konuştu.

Kütüphanede yakın zamanda öğrencilere ücretsiz çay, kek ve meyve suyu ikramı da yapılacağını belirten Büyüksu, kütüphanenin beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüksekova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa da "Kitapların 10 bini yetişkinler için, 5 bini çocuk bölümü için ayrıldı. Kütüphanemizde yaklaşık 20 güncel basımlı süreli yayın var. 50 koltuklu konferans salonumuz mevcuttur, öğrenciler burada film izleyebilir, tiyatro etkinliğine katılabilirler. İyi ki sınırda böyle bir kütüphane açıldı. Herkes çok memnun." dedi.

"Evde minderin üzerinde ders çalışıyordum"

Kütüphaneye gelen öğrencilerden Sema Baran, kendilerine sunulan imkan sayesinde kitaplara rahatlıkla ulaşabildiklerini dile getirdi.

Ders çalışabilecekleri bir ortama kavuştuklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Daha önce evimde ders çalışacak bir ortamım, çalışma masam yoktu. Çalışabilecek bir kaynağım, kitabım yoktu. Çok zorlu bir dönem geçirdim. Evde minderin üzerinde ders çalışıyordum. Kitap alacak paramız yoktu. Bakanlığımız bize çok güzel bir kütüphane açtı. Her kitaba rahatlıkla erişebiliyoruz. Güzel bir çalışma ortamı oluştu. Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

"İstediğimiz roman elimizin altında"

Cihan Işık da "Kütüphane olmadan önce evde yerde çalışıyordum. Kalabalık bir ailede olduğum için verimli çalışamıyordum. Şimdi kütüphanede masada çalışıyoruz. İstediğimiz kitaba ulaşabiliyoruz. Eskiden romanlara ulaşamıyorduk şimdi istediğimiz roman elimizin altında. Burada satranç alanımız var, oynuyoruz. Bilgisayarda bir şeyler araştırabiliyoruz. Konferans salonunda film izleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce kitap için ilçe merkezine gitmek durumunda kaldıklarını belirten Şevin Altınoluk da "Burası bize evin dışında çok rahat bir ortam sağlıyor. Buraya geldiğimizde daha fazla ders çalışma hevesi duyuyoruz. Hem internet hem kitap, aradığımız her şey burada var." diye konuştu.