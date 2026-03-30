Afyonkarahisar'da eşeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, evinin önünde oynayan 5 yaşındaki F.D.A., bir eşeğin saldırısına uğradı. Ağabeyinin müdahalesiyle kurtulan çocuk hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki çocuk, eşeğin saldırması sonucu yaralandı.

İlçeye bağlı Akkonak köyünde 28 Mart Cumartesi günü yaşanan olayda, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F.D.A., bir eşeğin saldırısına uğradı.

Çocuğun yardım çığlıklarını duyan ağabeyi, sopayla eşeği korkutarak uzaklaştırdı.

Eşeğin ısırıkları ve tekmeleri sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dede Ali Aktaş, AA muhabirine, olay günü torununun evin önünde bisiklete bindiğini, oyun oynadığını söyledi.

O sırada bir eşeğin torununa aniden saldırdığını ifade eden Aktaş, "Torunumu ağabeyi kurtarmış. Ağabeyi olmasaydı belki daha başka şeyler olabilirdi. Hastaneye gittik hemen. Sırtında yara bere var." diye konuştu.

Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eşeğin, kız çocuğuna saldırdığı, bisikletinin arkasına saklanarak kaçmaya çalışan çocuğu bir süre sonra yakalayarak yere düşürdüğü görülüyor.

Bu sırada elinde sopayla gelen bir kişi, eşeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtarıyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti