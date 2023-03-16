Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için 'Türk askerinin Suriye'den çekilmesi' şartını sundu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bir Rus medya kuruluşuna verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için "Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi" şartını koştu.

Suriye lideri Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Rus ajansı Novosti'ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini ifade etti.

ŞART KOŞTU

"Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi" koşuluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu belirtirken, "Erdoğan'la görüşmenin gerçekleşebileceği tek durum budur" şeklinde konuştu.

"SAVAŞ BİTMEYECEKSE GÖRÜŞMENİN NE ANLAMI VAR?"

Esad röportajında, "Suriye'deki savaşın nihai bir sonuca ulaşmasını sağlamayacaksa böyle bir görüşmenin ne anlamı var ve neden düzenleniyor?" sorusunu yöneltti.

KREMLİN'DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, dün Rusya lideri Putin ile gerçekleştirdiği kritik görüşme sonrasında açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığını onaylamış ve iki ülkenin "barıştırılmasına" yönelik Moskova'nın girişimlerine atıfta bulunmuştu.