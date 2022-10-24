Eş ve kayınpeder katilinden 1 milyon liralık takı dolandırıcılığı iddiası

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ve kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldüren Ömer Sorguç'un (25) ifadesi ortaya çıktı. Sorguç ifadesinde, eşi ve ailesini dolandırıcılıkla suçlayıp, "Evlenirken düğünde takılan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alıp beni dolandırdılar" dedi.

Olay, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç'un bulunduğu eve geldi. Apartmanın önünde saatlerce bekleyen Ömer Sorguç, Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ın otomobille evlerine geldiklerini gördü. Ömer Sorguç, tabancayla Şahin Kılıç'ı otomobilde, Beyza Sorguç'u ise binanın merdivenlerinde vurdu. Baba ve kızı hayatlarını kaybetti. Kaçan Ömer Sorguç ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Sorguç'un emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay yerine 2 tabanca ile gelen Ömer Sorguç ifadesinde, Beyza Sorguç ile evlendikten sonra sadece bir ay beraber olduklarını, öldürmeyi planladığını, binaya giremeyince apartmanın önünde beklediğini belirterek, "Evlenirken düğünde takılan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alıp beni dolandırdılar. Altınları istedim, vermediler. Binaya girebilmek için kiralık daire olup olmadığını emlakçılara sordum. Emlakçılar kiralık daire olduğunu söyleseydi, apartmana girecektim" dediği öğrenildi.