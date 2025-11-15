Haberler

Erzurum ve Kars'ta Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Palandöken Dağı zirvesi karla örtülürken, Arpaçay ilçesinde besiciler zor anlar yaşıyor.

Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı besicilere zor anlar yaşattı.

Köyler beyaz örtüyle kaplanırken, kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
