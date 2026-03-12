Erzurum ve Kars'ta 14 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 11 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya