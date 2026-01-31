Haberler

Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu

Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu
Güncelleme:
Erzurum ve Kars'ta devam eden soğuk hava ve yoğun kar yağışı, kaldırımları, yolları ve parkları beyaza bürüdü. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor.

Erzurum ve Kars'ta kar etkili oldu.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzurum, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Kar nedeniyle yollar, kaldırımlar, park ve bahçeler ile araçların üzeri karla kaplandı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında ise soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.

Kars'ta da kent merkezi yeniden beyaza büründü. Vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
