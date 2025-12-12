Haberler

Erzurum ve Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzurum ve Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Güncelleme:
Erzurum ve Erzincan'da dün gece başlayan kar yağışı, kent merkezlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği Erzurum'da yollar kayganlaşarak hasarlı kazalara yol açtı. Erzincan'da ise kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü yapıldı.

ERZURUM ve Erzincan'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Son günlerde yağmurlu havanın etkisinde olan Erzurum'da dün gece kar yağışı başladı. Kent merkezinde aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde kayganlaşan yollarda hasarlı kazalar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasını sürdürdü.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KONTROLLU GEÇTİ

Erzincan ve çevresinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisi beyaz örtü ile kaplandı. Yoğun kar nedeniyle Sakaltutan mevkisine ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü yapıldı. Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı. Trafik ekipleri TIR, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri, bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri ve ekiplerin çalışmalarının ardından yola devam etmeleri konusunda uyardı.

