Erzurum ve Ardahan'da Mevlit Kandili Kutlamaları

Mevlit Kandili dolayısıyla Erzurum ve Ardahan'daki camilerde düzenlenen programlarla cemaat dua etti ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Erzurum ve Ardahan'da camilerde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa ve Muratpaşa olmak üzere kentteki camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ardahan'da da Serhat Ulu, Merkez ve tarihi Derviş Bey başta olmak üzere camilere gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Serhat Ulu Camisi çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
