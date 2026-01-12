Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi basın mensuplarının Gazeteciler Günü'nü kutladı

Haberler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çiftçi, gazetecilerin kamuoyunun sesi olduğunu belirterek, mesleğin önemine vurgu yaptı ve gazetecilerin tarafsız bir şekilde vatandaşları bilgilendirmesini istedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çiftçi, Müceldiği Konağı'nda düzenlenen programda, 10 Ocak'ın hem gazeteciler hem de idareciler günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Gazetecilerin ve idarecilerin gününü kutlayan Çiftçi, "İki anlamlı günü bir arada kutlamış oluyoruz." dedi.

Mesleğin öneminden bahseden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Gazetecilik dediğimiz zaman emek, fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir mesleğin mensupları olarak sizler kamuoyunun gözü, kulağı ve sesiniz. Sizler de bir nevi bizler gibi kamu görevi icra ediyorsunuz. Bizler nasıl devletle vatandaş arasında bir köprü görevi üstleniyorsak sizler de aynı şekilde vatandaşla devlet arasında aracılık görevini üstleniyorsunuz. Bundan dolayı da kutsal bir görevi ifa etmiş oluyorsunuz. Kadim şehrimiz Erzurum'da geçmişten günümüze kadar basın mesleğinde oldukça başarılı ve duayen gazeteciler yetiştirmiş, bunu da Türk basınına armağan etmiş. Erzurum bu açıdan da farklı bir üne ve şöhrete sahip illerden biri olarak göze çarpıyor."

Erzurum'un hem yerel hem bölgesel hem de ulusal düzeyde basın mensuplarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Çiftçi, "Böyle gayret ve emek isteyen bir mesleğin mensupları olarak sizler, basın ilkeleri doğrultusunda görevinizi icra ediyorsunuz. Bundan dolayı da görevinizde üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru ve tarafsız olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmenizi niyaz ediyorum." diye konuştu.

Program, Vali Çiftçi'nin gazetecileri tebrik ederek hediye vermesiyle sona erdi.

