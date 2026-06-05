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Erzurum Valiliğinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

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Erzurum Valiliği, kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların bu tür girişimlere itibar etmemesi ve 112'yi araması istendi.

Erzurum Valiliği, bazı kişi ya da kişilerin kamu kurumlarının isimlerini kullanarak vatandaşlardan para talep ettiği yönündeki ihbarlar üzerine dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, çeşitli iletişim kanallarından kamu kurumlarının isimleri kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüpheli durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın kolluk birimine başvurulması istenerek şunlar ifade edildi:

"Son günlerde bazı kişi veya kişilerin Erzurum Valiliği, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarının adını kullanarak vatandaşlarımızı telefon, kısa mesaj, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden arayıp farklı gerekçelerle para talebinde bulunduğu yönünde bilgiler alınmaktadır. Kamu kurumları adına vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları, kimlik, banka ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları, kendilerinden para talep edilmesi halinde bu taleplere kesinlikle itibar etmemeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Talha Koca
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