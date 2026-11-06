Erzurum Uzundere'de çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri görüntülendi

Erzurum Uzundere'de çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde nesli koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi. Çengel boynuzlu dağ keçileri zirvede dronla kaydedilirken yaban keçileri kara yolu kenarında yaprak yerken görüldü.
Erzurum'un sarp kayalıklarında yaşamlarını sürdüren nesli koruma altındaki çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.
Yaban hayatı popülasyonunun arttığı Erzurum'da, nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçileri, Uzundere ilçesinin sarp kayalıklarında görüldü.
Kayalıkların zirvesinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri, AA ekibince dronla kaydedildi.
Yaban keçileri ise sürüler halinde gezdikleri Erzurum-Artvin kara yolunun kenarında ağaçlardan dökülen yaprakları yerken görüntülendi.
Kaynak: AA