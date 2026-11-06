Erzurum Uzundere 11'inci sakin kent olarak sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

Erzurum Uzundere 11'inci sakin kent olarak sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cittaslow'un Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçtiği Erzurum'un Uzundere ilçesi, sonbahar renklerine bürünen doğasıyla dikkati çekiyor. Yedigöller çevresindeki dağlık alanda ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünürken ilçe fotoğrafçılara görsel güzellik sunuyor.
Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, sonbahar renklerine bürünen doğasıyla dikkati çekiyor.
İlçedeki Yedigöller ve çevresindeki dağlık alanda bulunan ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek güzel manzaralar oluşturdu.
Ilıman ikliminin de etkili 1140 rakımlı ilçede, ortaya çıkan eşsiz manzara fotoğrafçılara görsel güzellik sunuyor.
Kaynak: AA